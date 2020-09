Juru bicara tim gugus tugas penanggulangan Covid -19 Kabupaten Way Kanan Anang Risgiyanto. 1 Pasien Asal Way Kanan Dinyatakan Sembuh Covid-19, Total 12 Orang Pasien Sembuh

Laporan Reporter Trobunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Satu orang warga di Way Kanan yang terkonfirmasi positif Covid -19 dinyatakan sembuh.

Menurut juru bicara tim gugus tugas penanggulangan Covid -19 Kabupaten Way Kanan Anang Risgiyanto mengatakan, Kabupaten Way Kanan mendapat kabar gembira dengan adanya informasi 1 dari TGTPP Provinsi Lampung, dari 14 kasus konfirmasi Covid-19 Way Kanan, kembali dinyatakan selesai isolasi pada Rumah Sakit Pemerintah pada tanggal 10 September 2020.

Masih menurut Anang yang juga saat ini terca

• 2 Pasien Asal Way Kanan Dinyatakan Sembuh Covid-19, Total 8 Orang Pasien Sembuh

• Petaka Gadis di Lampung, Dijemput untuk Makan Ternyata Disiksa dan Diperkosa

tat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, sebelumnya 11 kasus sudah dinyatakan selesai isolasi, dan sekarang tambah 1 orang,

"Total jumlah yang sembuh menjadi 12 orang," kata Anang Risgiyanto, Kamis 11 September 2020.

Dengan demikian, terus Anang, dari total 20 orang kasus konfirmasi covid-19 di Way Kanan, tinggal 1 orang masih terkonfirmasi Covid-19 saat ini masih dalam perawatan tim medis di Rumah Sakit Pemerintah.

1 orang kasus selesai isolasi tersebut yakni: Tn. AC (P14), usia 39, alamat: Blambangan Umpu, Way Kanan, merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi Covid-19 Tn. EA (P07) Way Kanan.

Pada tanggal 10-08-2020, Setelah Tn. AC (P14), didapatkan hasil PCR Swab dengan Positif Covid-19 dan dalam keadaan sehat, maka untuk mempercepat pemulihan walaupun tidak ada gejala dilakukan isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Pemerintah ujar Anang.

Kemudian pada tanggal 10-09-2020, AC (P14), hasil PCR Swab dari Labkesda Provinsi Lampung sudah Negatif Covid-19.

Selanjutnya AC (P14) jenis kelamin laki, terpantau sehat dan tidak ada keluhan.

Melihat kondisi seperti itu rekomendasi dari Dokter Penanggung Jawab Pasien dari Rumah Sakit, pasien ini dinyatakan sembuh dan bisa pulang dilanjutkan isolasi mandiri di rumah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak/physical distancing dan pola hidup bersih dan sehat dengan cuci tangan pakai sabun serta jaga stamina tubuh masing-masing dengan menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)