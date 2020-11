Diamankan kedua pelaku penipuan oleh anggota Polsek Way Tuba. 2 Remaja Asal Way Kanan Dibekuk, Gelapkan Motor Korban dengan Modus Pinjam Motor

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO., CO.Id, WAYKANAN - Polsek Way Tuba Polres Way Kanan berhasil amankan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Sabtu (17/10/2020).

Tersangka berinisial BA (18) warga Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan dan YU (18) warga Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kapolsek Way Tuba IPTU Mahbub Junaidi menjelaskan bermula aksi kedua pelaku dilakukan Kamis 24 September 2020 pukul 11:00 Wib, korban Julianto (19) mengantarkan terlapor ke Kampung Way Pisang Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Kemudian terlapor kembali minta diantarkan ke Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan dengan alasan untuk menjemput teman terlapor.

Setiba di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, tersangka BA bertemu dengan YU dan korban ikut berbincang selama 30 menit.

“Kedua tersangka pura-pura pinjam sepeda motor dengan alasan untuk menjemput temannya yang lain lalu gelapkan sepeda motor korban,” katanya, Senin 19 Oktober 2020.

Sementara, Julianto baru menyadari setelah menunggu beberapa jam kemudian bahwa kedua tersangka tidak juga kembali, dan melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Way Tuba.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian satu unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BG 5237 FP STNK an Ngatija ditaksir Rp 9 juta.

Kronologis penangkapan tersangka pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, Anggota Polsek Way Tuba mendapat informasi tentang keberadaan tersangka di Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba.

Petugas yang menerima informasi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua tersangka selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di kantor Polsek Way Tuba guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Atas perbutannya pelaku dapat diancam dengan pasal 378 dan 372 KUHP tentang Penipuan dan Pengelapan.

“Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun,” ujarnya. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)