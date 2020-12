Hukuman 15 Tahun Bui Membayangi Pelaku Pencabulan 3 Siswi SD di Lampung Tengah

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Syamsir Alam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - Pelaku pencabulan tiga siswi SD yang masih di bawah umur, di Lampung Tengah terancam 15 tahun penjara.

Polisi menangkap pria paruh baya di Lampung Tengah yang diduga melakukan pencabulan terhadap 3 bocah, kakak beradik yang masih di bawah umur.

Pelaku MK dijerat pasal persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

Adapun perihal tersebut tercantum dalam Pasal 76 D Jo 81 dan 76 E Jo 82 UU RI no 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

"Ancaman hukumannya 15 tahun penjara," tegas Kapolsek Gunung Sugih Iptu Widodo Rahayu, Senin (14/12/2020).

Tak Bisa Tahan Hasrat

Pelaku MK mengaku tak bisa menahan hasratnya, sehingga akhirnya melakukan pencabulan ke tiga siswi SD di Lampung Tengah.

Pelaku menceritakan, saat kejadian, Jumat (20/11/2020), ia menyuruh ketiga korban masuk ke rumahnya sekira pukul 21.00 WIB.

Oleh pelaku MK, ketiga korban disiapkan kasur dan bantal untuk tiduran sambil menonton televisi.