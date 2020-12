Pesta Ekstasi di Acara Hajatan, 5 Warga Way Kanan Diciduk Polisi

Barang bukti miras yang dicampur pil ekstasi diamankan dari lokasi hajatan di Kampung Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan.

Dok Polres Way Kanan

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satresnarkoba Polres Way Kanan mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di Kampung Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan.

Lima warga diciduk saat sedang pesta ekstasi.

Kelimanya adalah EKP (42), YLO (33), AAY (20), RMJ (57), dan ABR (42).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung, melalui Kasat Narkoba AKP Firmansyah, menerangkan kelima tersangka diamankan, Senin (14/12/2020) sekira pukul 01.30 WIB.

Berawal saat petugas mendapatkan informasi adanya pesta narkotika dalam acara hajatan pernikahan di Kampung Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan.

Petugas langsung melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi.

Setiba di sana, para pelaku sudah pindah ke lokasi hajatan khitanan yang tidak jauh dari tempat sebelumnya.

Lalu anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan mendatangi lokasi tersebut.

Polisi mengamankan lima pria saat berada di bawah tenda hajatan sunatan.

Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan dua buah botol minuman keras yang telah dioplos atau dicampur dengan pil yang diduga ekstasi.

“Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,“ ujar Kasat Narkoba, Minggu (20/12/2020).

Tersangka dapat dikenai pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)