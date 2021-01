Oknum ASN di Lampung Selatan Ditahan Kejati Lampung, Terlibat Korupsi Pajak Minerba

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kejati Lampung akhirnya menahan oknum ASN Dinas Pendapatan Lampung Selatan berinisial YY.

YY yang menjabat sebagai kabid di Dinas Pendapatan Lampung Selatan (sekarang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD) sempat mangkir dari panggilan Kejati Lampung.

Penahanan terhadap YY dilakukan Kejati Lampung pada Selasa (5/1/2021).

YY diduga turut melakukan penyelewengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi mineral dan batubara (minerba) melalui BPPRD Lampung Selatan tahun 2017-2019.

Kejati Lampung telah menetapkan YY sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini bersama MW, EF dan SM, yang telah ditahan pada Selasa (22/12/2020).

Penahanan terhadap YY dipastikan Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Andrie W Setiawan.

"Hari ini (Selasa) yang bersangkutan (YY) datang pada panggilan kedua sebagai tersangka, dan terhadap tersangka langsung kami lakukan penahanan," ungkap Andrie W Setiawan, Selasa (5/1/2021).

Lanjutnya, tersangka YY dititipkan di Rutan Way Huwi selama 20 hari ke depan guna penyidikan tim penyidik Kejati Lampung.

"Berhubung wanita, tersangka YY kami titipkan di Lapas Wanita Way Huwi," imbuh Andrie W Setiawan.

Ditanya soal peran tersangka YY, Andrie mengaku, jika YY memiliki peran utama dalam kasus korupsi pajak minerba BPPRD Lampung Selatan.

"Jadi tersangka ini yang memerintahkan untuk tidak melakukan penyetoran dana PAD, sehingga negara mengalami kerugian," tutur Andrie W Setiawan.

Andrie menambahkan, YY akan disangkakan pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang TPK jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 Subsidair Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan TPK sebagaimana yg telah diubah dan ditambah dalam UU No 20 tahun 2001 ttg perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)