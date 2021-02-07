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Spoiler Webtoon Hello Mr Blue Episode 17, Adegan Romantis Aureum Lee dan Dawoon Lee

Berikut ini adalah spoiler Webtoon  Hello Mr Blue Episode 17 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

zoom-inlihat foto Spoiler Webtoon Hello Mr Blue Episode 17, Adegan Romantis Aureum Lee dan Dawoon Lee
Webtoon Indonesia
Berikut adalah spoiler Webtoon Hello Mr Blue episode 17.Baca  Webtoon Hello Mr Blue di aplikasi Webtoon Indonesia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon  Hello Mr Blue Episode 17 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Hello Mr Blue episode 17  sudah bisa dibaca pada Senin besok.

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Webtoon ini bercerita tentang  kisah romantic antara Aureum Lee dan Dawoon Lee (Tomas).

Aureum Lee adalah cewek yang takut pada air.

Sedangkan Dawoon Lee lebih suka tinggal di dalam air.

Pertemuan keduanya yang menimbulkan salah paham, kian semakin dekat.

Webtoon Hello Mr Blue bergenre romantis.

Webtoon ini adalah karya MOON NA-YOUNG.

Webtoon Hello Mr Blue bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Pada Webtoon Hello Mr Blue episode 16, Aurem Lee sedang diperjalanan menuju suatu tempat bersama Dawoon Lee.

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Penulis: Putri Salamah
Editor: Resky Mertarega Saputri
Sumber: Tribun Lampung
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