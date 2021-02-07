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Spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 77, Sihyeong Ingin Bebas Melakukan Apapun

Berikut ini adalah spoiler Webtoon  Romantic Pallete Episode 77 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

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Webtoon Indonesia
Berikut, spoiler Romantic Pallete episode 77. Baca Webtoon Romantic Pallete di aplikasi Webtoon Indonesia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon  Romantic Pallete Episode 77 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Romantic Pallete episode 77  sudah bisa dibaca pada Sabtu depan.

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Webtoon ini bercerita tentang  seorang mahasiswi baru yang bergabung pada klub kampus.

Bitna Han awalnya orang yang tertutup dan tidak memiliki teman, akhirnya bergabung pada klub ilustrasi.

Klub itu bernama ‘Pallete’.

Webtoon White Blood bergenre romantis.

Webtoon ini adalah karya MINKI.

Webtoon Romantic Pallete bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Pada Webtoon Romantic Pallete episode 76, Bitna Han berhasil mempertahankan klub ilustrasi.

Bitna resmi menjadi ketua dari klub ilustrasi ‘Pallete’.

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Penulis: Putri Salamah
Editor: Resky Mertarega Saputri
Sumber: Tribun Lampung
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