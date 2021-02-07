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Spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 77, Sihyeong Ingin Bebas Melakukan Apapun
Berikut ini adalah spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 77 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 77 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
Webtoon Romantic Pallete episode 77 sudah bisa dibaca pada Sabtu depan.
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Webtoon ini bercerita tentang seorang mahasiswi baru yang bergabung pada klub kampus.
Bitna Han awalnya orang yang tertutup dan tidak memiliki teman, akhirnya bergabung pada klub ilustrasi.
Klub itu bernama ‘Pallete’.
Webtoon White Blood bergenre romantis.
Webtoon ini adalah karya MINKI.
Webtoon Romantic Pallete bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.
Pada Webtoon Romantic Pallete episode 76, Bitna Han berhasil mempertahankan klub ilustrasi.
Bitna resmi menjadi ketua dari klub ilustrasi ‘Pallete’.
spoiler Webtoon Romantic Pallete
spoiler Webtoon Romantic Pallete episode 77
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Tribunlampung.co.id
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