Kenal di Facebook, Gadis 15 Tahun di Way Kanan Dicabuli Pemuda yang 'Menyamar' Jadi Pemetik Kelapa

Unit PPA Satreskrim Polres Way Kanan menangkap MB (24), warga Dusun Sinar Baru, Desa Sido Mekar, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, karena mencabuli anak di bawah umur di Kecamatan Way Tuba.

Dok Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Unit PPA Satreskrim Polres Way Kanan menangkap pelaku asusila terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Way Tuba.

Tersangka berinisial MB (24), warga Dusun Sinar Baru, Desa Sido Mekar, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Reskrim Iptu Des Herison Syafutra menjelaskan, awalnya tersangka MB berkenalan dengan korban –sebut saja M (15)-- melalui Facebook pada pertengahan 2020.

Dari perkenalan itu, hubungan keduanya menjadi dekat.

Lalu MB datang ke rumah korban di Kecamatan Way Tuba dengan modus berpura-pura bekerja sebagai pemetik kelapa.

Ia juga ikut membantu berjualan kelapa muda.

Bahkan MB ikut tinggal di rumah korban.

Orangtua korban awalnya tidak curiga.

“Tersangka bersikap sopan saat kerja,” kata Iptu Des Herison, Minggu (28/2/2021).

Peristiwa bermula pada 19 Desember 2020, saat rumah orangtua korban sepi.