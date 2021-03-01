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Spoiler Webtoon The Forbidden Marriage Episode 21, Apakah Ye Sorang Akan Melompat ke Jurang?
Simak, berikut adalah spoiler Webtoon The Forbidden Marriage episode 21 yang segera terbit di aplikasi Webtoon Indonesia.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, spoiler Webtoon The Forbidden Marriage episode 21 yang segera terbit di aplikasi Webtoon Indonesia.
Webtoon The Forbidden Marriage episode 21 sudah bisa dibaca pada Kamis pekan depan.
Dalam Webtoon The Forbidden Marriage berkisah tentang semua orang di negeri Joseon dilarang untuk menikah oleh Raja karena Raja tersebut tidak bisa melupakan kekasihnya dulu.
Bahkan laki-laki dan perempuan setelah berumur tujuh tahun tidak boleh duduk bersama.
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Lalu datanglah Ye Sorang gadis yang pandai menipu mencoba mengubah larangan tersebut.
Ye Sorang dikenal sebagai pemilik kedai teh dan jasa meramal nasib Aedaldang atau ahli percintaan.
Webtoon The Forbidden Marriage bergenre kerajaan.
Webtoon ini merupakan karya Chun Ji hye/Sanchaek.
Webtoon Lee Doona bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.
Pada Webtoon The Forbidden Marriage episode 20,Lee Jeong Hak laki-laki yang akan dinikahkan dengan Ye Sorang tidak sabar untuk menemui calon istrinya.
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spoiler Webtoon The Forbidden Marriage
spoiler Webtoon The Forbidden Marriage episode 21
Webtoon The Forbidden Marriage
Webtoon Indonesia
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Tribunlampung.co.id
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