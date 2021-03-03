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Spoiler Webtoon The Scandal Episode 32, Apakah Bukti Video CCTV Benar Dimanipulasi?
Berikut ini adalah spoiler Webtoon The Scandal Episode 32 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon The Scandal Episode 32 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
Webtoon The Scandal episode 32 sudah bisa dibaca pada Minggu pekan depan.
Webtoon ini bercerita tentang Kang Jiwoo wanita yang berprofesi sebagi reporter menikah dengan direktur.
Terjadi skandal pasangan aktris terkenal dengan suami Jiwoo.
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Akhirnya Jiwoo memutuskan untuk berhenti sebagai seorang reporter dan pergi ke Amerika karena suaminya selingkuh.
Tetapi, suami Kang Jiwoo, Lee Soohyuk memberikan tawaran yang tidak bisa di tolak olehnya.
Webtoon The Scandal bergenre romantis.
Webtoon ini adalah karya Teava/DOG.
Pada Webtoon The Scandal episode 31, Keesokan harinya Jiwoo dan Soohyuk berbicara di dalam mobil.
Pada kesempatan itu Soohyuk mengatakan pada Jiwoo bahwa semalam saat Jiwoo tertidur dia tidak sengaja membaca buku harian milik Jiwoo.
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spoiler Webtoon The Scandal
spoiler Webtoon The Scandal episode 32
Webtoon The Scandal
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Tribunlampung.co.id
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