Kuliner Lampung, Kebab Kuy Sediakan Aneka Kebab Harga Mulai Rp 11 Ribu  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Kebab kini semakin banyak dijual di Bandar Lampung.

Salah satunya Kebab Kuy yang ada di Mal Boemi Kedaton.

Owner Kebab Kuy Edi Wijaya mengatakan, keunggulan Kebab Kuy adalah menyediakan kebab yang dibuat dari bahan premium dan higienis.

Selain itu Kuy juga menyediakan kebab yang manis.

"Sampai saat ini masih jarang sekali yang menjual kebab manis. Untuk itu saya jual kebab yang manis. Dengan adanya kebab manis itu, anak-anak dan orang-orang yang tidak suka pedas, bisa menikmati kebab," kata Edi, Sabtu, 8 Mei 2021.

Kebab manis Edi buat dalam menu sweet.

Dalam menu ini ada double choco, choco nut, choco cheese, choco banana, choco berry, strawberry rush, cheesy choco banana, bengstar, strawberry rush cheese, dan BanaBeng. Harganya Rp 11-16 ribu.

Selain menu sweet, ada juga menu savory yang terdiri dari beef kebab (beef plus veggies), chicken line (chicken sausage plus veggies), dan chicken fingers (premium chicken, nugget, plus veggies).

Harganya Rp 18 Ribu.

Tanggal 14-23 Mei 2021, Kebab Kuy memberikan promo beli dua kebab di menu savory, gratis satu kebab di menu sweet dengan pilihan double choco atau choco nut.

Untuk pembelian kebab bisa langsung datang ke Kebab Kuy di Mal Boemi Kedaton. Kebab Kuy buka setiap hari.

Jamnya mengikuti jam buka dan tutup Mal Boemi Kedaton.

"Tetapi khusus untuk Lebaran hari pertama tanggal 13 Mei 2021, kami tutup. Hanya satu hari itu saja. Kami buka kembali tanggal 14 Mei 2021," ucap Edi.

