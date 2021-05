Harga YOU Basic Collection Flawless Matte Two Way Cake, Simak Promo Tokopedia 2021

Ilustrasi YOU Basic Collection Flawless Matte Two Way Cake. Simak harga YOU Basic Collection Flawless Matte Two Way Cake di dalam promo Tokopedia 2021.

Tokopedia/YOU Makeup Official

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu yang berkulit berminyak dan tengah mencari bedak padat, berikut harga YOU Basic Collection Flawless Matte Two Way Cake yang ada di dalam promo Tokopedia 2021.

Dalam menyambut bulan suci Ramadan, YOU memberikan penawaran promo menarik untuk pencinta kosmetik yang suka belanja online di Tokopedia dan sayang untuk dilewatkan.

Sebab, ada banyak promo diskon hingga 61 persen di dalam promo Tokopedia 2021 yang dibuat oleh perusahaan kosmetik lokal, YOU ini.

Salah satu produk YOU yang mendapatkan promo Tokopedia 2021 adalah YOU Basic Collection Flawless Matte Two Way Cake.

Produk bedak padat YOU ini memiliki formula yang ringan namun tetap berdaya coverage tinggi.

Noda kemerahan dan hitam, pori yang tampak besar di wajah pun bisa disamarkan.

YOU Basic Collection Flawless Matte Two Way Cake ini juga mampu mengontrol sebum atau minyak alami di wajah untuk memberikan hasil akhir yang matte.

Ilustrasi YOU Basic Collection Flawless Matte Two Way Cake. (Tokopedia/YOU Makeups Official)

Kandungan white jade orchid di dalam YOU Basic Collection Flawless Matte Two Way Cake ini pun mampu menyamarkan garis halus dan mengontrol sebum berlebih.

Tak hanya itu, kandungan licorice extract di dalam bedak padat ini pun mampu mencegah hiperpigmentasi.

Sedangkan kandungan olive oil membuat kelembapan kulit tetap terjaga untuk memberikan hasil yang sempurna.

