Chord Mungkin Nanti Dinyanyikan Peterpan, Lirik Lagu Mungkin Nanti

C Em

Saatnya tuk berkata

F C

Mungkin yang terakhir kalinya

C Em

Sudahlah lepaskan semua

F C

Kuyakin inilah waktunya

Chorus

G F

Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi

G F

Mungkin saja rasa itu telah pergi..

Reff

C

Dan mungkin bila nanti

Em

Kita kan bertemu lagi

F

Satu pintaku jangan

G C

Kau coba tanyakan kembali

Em

Rasa yang ku tinggal mati

F

Seperti hari kemarin

G

Saat semua disini......

INTRO C-Em-F-G

C Em

Dan bila hatimu terbangun

F C

Bangun dari mimpi-mimpimu

C Em

Membuka hatimu yang dulu

F C

Cerita saat bersamaku

back to chorus

back to reff

C

Tak usah kau tanyakan lagi

Em

Simpan untuk sendiri

F

Semua sesal yang kau cari

G

Semua rasa yang kau beri......

INTRO C-Em-F-G

Simak, biodata Peterpan.

Peterpan kini telah berganti nama menjadi NOAH.

NOAH adalah sebuah grup musik rock alternatif Indonesia yang berasal dari Bandung, Jawa Barat.

Dilansir Wikipedia pada Senin (21/6/2021), grup musik ini dibentuk dengan nama Peterpan oleh Ariel (vokal), Andika (kibor), Indra (bas), Lukman (gitar), Reza (drum) dan Uki (gitar) pada tanggal 1 September 2000.

NOAH menjual lebih dari sembilan juta album di Indonesia.

Hal itu menjadikan NOAH sebagai band rock alternatif terlaris di negara ini.

