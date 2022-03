Dok Polres Way Kanan

Ilustrasi - Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna menggelar ungkap kasus pembunuhan di Kecamatan Way Tuba. Wanita di Way Kanan Diduga Dibunuh Suaminya, Pelaku Sempat Mengatakan Korban Nekat Mengakhiri Hidup.