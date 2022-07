Harga Cabai di Pringsewu Lampung Tembus Rp 100 Ribu per Kg

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Kabar terbaru, harga cabai di Pasar Pringsewu Lampung kini tembus Rp 100 ribu per kg.

Menurut Intan pedagang di pasar setempat, harga cabai memang terus mengalami kenaikan.

"Sekarang harga cabai merah Rp 100 ribu, cabai rawit juga sama, terus cabai japlak," ujar Intan.

Harga tersebut naik dari awal pekan lalu, saat itu cabai merah dan rawit Rp 80 ribu per kg, cabai caplak Rp 70 ribu per kg.

Selanjutnya sayuran lain yang juga naik yakni bawang merah yang kini Rp 60 ribu dari Rp 55 ribu per kg, tomat Rp 20 ribu dari Rp 16 ribu per kg, rampai jadi Rp 25 ribu dari Rp 20 ribu per kg.

Intan mengaku, kenaikan harga saat ini lebih disebabkan stok barang tidak banyak, bukan karena jelang Idul Adha.

"Kalau barangnya tidak ada ya pasti mahal, bukan karena mau Idul Adha," ujar Intan.

Selanjutnya untuk harga sayuran yang turun harga yakni wortel jadi Rp 8 ribu dari Rp 10 ribu per kg, kol jadi Rp 16 ribu dari Rp 18 ribu per kg.

Kemudian sayuran lainnya tidak mengalami perubahan, dari pekan lalu.

Mulai dari bawang putih yang tetap Rp 20 ribu per kg, kentang Rp 12 ribu per kg, timun Rp 8 ribu per kg, buncis Rp 15 ribu per kg, kacang panjang Rp 4.000 per ikat.