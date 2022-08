10 Penambangan Emas Ilegal di Way Kanan, Ditertibkan Tim Gabungan TNI-Polri

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tim gabungan TNI-Polri menertibkan kurang lebih 10 titik penambangan emas ilegal yang beroperasi di wilayah Way Kanan, Lampung.

Polres Way Kanan bersama Kodim 0427 melakukan penertiban penambangan emas ilegal.

Penertiban penambang emas ilegal itu dipimpin Kabag OPS Polres Way Kanan Kompol Suharjono didampingi Pasi Ops Kodim 0427/Way Kanan, Kasat Intelkam Polres Way Kanan, Personel Polres Way Kanan, Kodim 0427/Way Kanan dan sat Pol-PP Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna didampingi Kabag Ops Kompol Suharjono dan Kasatreskrim Akp Andre Try Putra mengatakan penertiban penambangan emas ilegal selain melanggar juga merusak lingkungan.

“Kami telah menertibkan tambang emas ilegal beberapa waktu lalu,” kata Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, Senin (15/8/2022).

Teddy mengimbau kepada para pelaku penambangan emas ilegal agar segera menghentikan segala aktivitasnya.

Sebab, dampak dari penambangan emas ilegal itu merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat luas.

Permasalahan lain yang muncul, dari praktik penambangan emas ilegal tak hanya soal kesehatan, dan lingkungan saja.

“Lebih dari itu, sehingga perlu disadari bersama agar kerusakan alam tidak lagi terjadi,” ujarnya.

Lokasi penambangan emas ilegal yang menjadi sasaran penertiban, tambang ilegal (ti) yang berada di Jalinsum Kampung Negeri Baru, di lahan PTPN 7 Kabupaten Way Kanan.