Pemuda di Way Kanan Lampung Jual Dua Motor Curian ke Sumatra Selatan 

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Petugas Polsek Way Tuba Polres Way Kanan Lampung mengamankan tersangka kasus pencurian dengan pemberatan sepeda motor di Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kamis (04/08/2022).



Tersangka inisial JW (23) berdomisili di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra menjelaskan, sebelum tersangkut perkara ini, tersangka JW telah diringkus oleh petugas gabungan dari Polsek Way Tuba dan Polres Way Kanan.

Tersangka ditangkap pada Selasa, 19 Juli 2022 dalam perkara curat ranmor.

JW diduga menjalankan aksinya di Dusun Kangkung Baru Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

JW yang ditahan di mako Polsek Way Tuba, pada Senin 1 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB, juga menjalani pemeriksaan lanjutan dari petugas Unit Reskrim Polsek Way Tuba dalam perkara lain.

Berdasarkan keterangannya, di hadapan penyidik, dia bersama dua rekannya mengaku telah melakukan pencurian di lokasi yang lain.

Lokasinya berada di salah satu rumah warga di Kampung Way Tuba Asri.

Saat itu dirinya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat.

Di hadapan petugas JW mengakui setelah mendapatkan buruannya, sepeda motor langsung dijual kepada G, yang beralamat di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumsel.

“Tersangka menjualnya dengan harga murah,” ujarnya, Kamis 4 Agustus 2022.