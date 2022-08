Tribunlampung.co.id/Vincensius Soma Ferrer

Kemen-LHK dan Pemprov Lampung gelar Sosialisasi Sub Nasional Indonesias Foresty and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Balai Keratun Pemprov Lampung, serta Podcast bersama Tribun Lampung. Kurangi dampak krisis iklim dunia dengan keterlibatan masyarakat kawasan hutan.