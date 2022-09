Penyidik KPK Datangi Mapolda Lampung, Pemeriksaan Saksi Kasus Prof Karomani Berlanjut  

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa para saksi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Karomani.

Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, Jumat (16/9/2022) terdapat 3 kendaraan penyidik KPK tiba di GSG Presisi Mapolda Lampung, tempat pemeriksaan para saksi atas tindak pidana korupsi mantan Rektor Unila Prof Karomani.

Berdasarkan informasi, penyidik KPK datang di GSG Presisi Mapolda Lampung sejak pukul 10.00 WIB untuk gelar pemeriksaan terhadap para saksi atas tindak pidana korupsi mantan Rektor Unila Prof Karomani.

Lantas untuk 3 kendaraan yang digunakan penyidik KPK yakni Toyota Innova, berpelat BE 1251 AAH warna silver, lalu nopol BE 1693 RC warna hitam dan nopol BE 1192 CN.

"Benar pak ada penyidik KPK yang telah datang dan masuk ke lantai 2 GSG Presisi Mapolda Lampung pagi tadi," kata pria berpenampilan rapih saat ditemui di depan GSG Presisi Mapolda Lampung.

Baca juga: KPK Periksa Dekan Unila, Prof Irwan Sebut Tidak Ada Cincai-cincai

Baca juga: KPK Beri 6 Pertanyaan Dekan Fakultas Hukum Unila M Fakih soal Penerimaan Mahasiwa Baru

Ia menjelaskan, para penyidik KPK itu masih berada di dalam ruangan dan belum keluar untuk melakukan penyilidikan kepada para saksi sama seperti Kamis (15/9/2022) kemarin.

Pada Kamis lalu pada saksi yang diperiksa Dekan Fakultas Pertanian (Faperta) Unila Prof Irwan Sukri Banuwa, Dekan Fakultas Hukum (FH) M Fakih.

Lalu Dekan Fakultas Teknik (FT) Helmy Fitriawan, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Nairobi.

Dan untuk Jumat (16/9/2022) ini belum tahu siapa lagi yang akan diperiksa, sebab sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK.

Sebab pesan singkat WhatsApp telah dikirimkan kepada Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, sampai siang ini juga belum dibalasnya.