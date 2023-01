Polisi Penolong Masyarakat, Polsek Baradatu Polres Way Kanan Polda Lampung Berikan Tali Asih Warga

Polsek Baradatu Polres Way Kanan Polda Lampung menyambangi sekaligus memberikan bantuan berupa paket sembako dan tali asih kepada warga binaan di Wilayah Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Kamis (26/01/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Polsek Baradatu Polres Way Kanan Polda Lampung menyambangi sekaligus memberikan bantuan berupa paket sembako dan tali asih kepada warga binaan di Wilayah Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Kamis (26/01/2023).

Kegiatan ini dipimpin Kapolsek Baradatu Kompol Edy Saputra bersama Kanit Propam, Panit Binmas, Panit Intel dan Bhabinkamtibmas yang berlangsung di Kampung Cugah, Kampung Setia Negara, Kampung Mekar Asri dan Kampung Campur Asri.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Baradatu Kompol Edi Saputra menyebut, kegiatan ini disamping menjalin tali silaturahmi juga memberikan support dan semangat kapada salah satu warganya.

Warga yang dimaksud yakni Kakek Pengki, yang sedang sakit strok di rumahnya selama dua tahun lamanya.

Selain itu, Kapolsek juga mendoakan terhadap kedua anak yang mengalami sakit Hidrosefalus yakni Dapin dan Azidan agar segera diberikan kesembuhan, sehingga mereka bisa beraktifitas kembali seperti biasa.

Dalam kunjungan kelima warga binaan ini, kata Edi, merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan.

“Semoga dengan bantuan tersebut dapat meringankan sedikit beban dan memenuhi kebutuhan pokok warga yang kami kunjungi,” papar Kompol Edi.

Kapolsek berharap, kegiatan kepedulian yang bertajuk “Polisi Penolong Masyarakat” ini dapat diikuti personel Kepolisian di tempat tugasnya masing masing.

“Tentunya untuk menjalin silaturahmi dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat,” tandas Kapolsek. (*)

