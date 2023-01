Bhabinkamtibmas Polres Way Kanan Polda Lampung Salurkan Santunan untuk Balita Penderita Hidrosefalus

Bhabinkamtibmas Polsek Way Tuba Polres Way Kanan Polda Lampung mengunjungi sekaligus memberikan tali asih dan sembako kepada orang tua balita yang terkena Hidrosefalus di Kampung Suay Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Rabu (25/01/2023)

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Bhabinkamtibmas Polsek Way Tuba Polres Way Kanan Polda Lampung mengunjungi sekaligus memberikan tali asih dan sembako kepada orang tua balita yang terkena Hidrosefalus di Kampung Suay Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Rabu (25/01/2023)

Balita Ibnu Santoso mengalami sakit Hidrosefalus sejak lahir dan Ibnu saat ini berumur 2 tahun.

Dengan kondisi kesehatan tersebut, Ibnu setiap harinya harus dibantu dengan kedua orang tuanya.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Way Tuba Iptu Yudhianto menjelaskan, setelah mendapatkan informasi mengenai balita penderita hidrosefalus Bhabinkamtibmas Polsek Way Tuba Bripka Arif Hartato lalu mengunjungi warga binaan yakni kediaman bapak Sumarno orang tua dari balita Ibnu.

Kedatangan Bhabinkamtibmas untuk memberikan motivasi agar tetap semangat menghadapi ujian yang sedang dialami dan disela-sela itu kami juga memberikan bantuan berupa paket sembako dan tali asih.

Meski tidak seberapa namun, ini masih dalam rangkaian kegiatan bertajuk “ Polisi Penolong Masyarakat” mudah mudahan bermanfaat dan mendoakan agar kondisi kesehatanya semakin lebih baik.

Selain itu, pihaknya berharap kepada siapapun para dermawan yang sudi menyisihkan sebagian rezekinya untuk ikut membantu balita Ibnu Santoso.

“Mari sama-sama kita membantu terhadap orang yang membutuhkan," ajak Kapolsek.

Ucapan terima kasih disampaikan oleh orang tua Ibnu Santoso dengan terbata-bata mendoakan yang terbaik untuk Polres Way Kanan Polda Lampung dan jajaran.

“Terima kasih lebih lebih kepada pak Bhabin yang telah rela melangkahkan kaki untuk memberikan bantuan kepada kami masyarakat yang kurang mampu, semoga kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca. (*)

