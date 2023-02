10 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Agency Episode 11 Merosot

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak update rating drama Korea terbaru Februari 2023, termasuk drakor Agency yang alami penurunan.

Perolehan rating drama Korea terbaru Agency mengalami penurunan di episode terbaru drakornya, yakni episode 11.

Sementara rating drama Korea terbaru Crash Course in Romance, Paybcak, Three Bold Siblings dan Kokdu Season of Deity ikut anjlok di episode terbaru.

Sedangkan rating drakor Red Balloon melonjak naik di episode terbaru.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (12/2/2023):

1. Agency (2023)

Penurunan rating dialami oleh drama Korea terbaru Agency di episode 11 dengan mencetak rata-rata nasional 10,4 persen.

Pada penayangan di episode 10, rating drakor terbaru Agency kembali meningkat di angka 11,6 persen.

Rating drama Korea terbaru Agency menurun di episode 9, dengan mencetak rata-rata nasional 10,9 persen.

Meski menurun dari episode 8 yang meraih rating tertinggi selama penayangan yakni 12 persen, perolehan rating Agency masih di angka dua digit.

Agency mengisahkan tentang dunia kerja di bidang periklanan, yang dipenuhi dengan persaingan ketat untuk bisa duduk pada jabatan tertinggi.

2. Crash Course in Romance (2023)

Rating Crash Course in Romance mengalami penurunan di episode 9 dengan mencetak 10,4 persen.

Drakor Crash Course in Romance melonjak naik di episode 8 dan kembali mencetak rating dua digit, yakni 11,8 persen.

