BPS Rekrut Ratusan Petugas untuk Sensus Pertanian di Bandar Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) Bandar Lampung merekrut 167 petugas sensus pertanian tahun 2023 atau ST2023.

Kepala BPS Bandar Lampung, Nasrudin mengungkapkan, Bandar Lampung tidak merekrut petugas sensus pertanian sebanyak daerah lain.

Dijelaskannya, beberapa tahapan rekrutemen petugas sensus pertanian Bandar Lampung telah dilangsungkan beberapa waktu lalu.

"Kalau daerah lain bisa merekrut ribuan petugas sensus pertanian, kalau Bandar Lampung hanya 167,"

"Dari mulai pendaftaran hingga tes wawancara sudah, besok pengumumannya," kata Nasrudin, Kamis (30/3/2023).

Baca juga: Pemkot Bandar Lampung Bakal Ubah Pasar Gudang Lelang Jadi 2 Lantai dan Modern

Nantinya, 167 petugas sensus pertanian ini akan mengemban tugasnya selama dua bulan.

"Yakni pada bulan Juni dan Juli," lanjutnya.

Sementara untuk besaran gaji yang diterima sertiap petugas, Nasrudin belum bisa memastikan.

"Besarannya belum fix, akan tetapi pasti di atas UMK," ungkapnya.

Ia menyebut, terkait gaji petugas sensus pertanian ini yang menentukan adalah BPS pusat.

"Yang menentukan pusat, nanti saat taken kontrak baru ketahuan berapa besarannya," paparnya.

Adapun petugas sensus pertanian ini dibagi menjadi tiga kategori.

"Pertama koordinator sensus, kemudian pengawas dan selanjutnya pencacah lapangan atau pendata lapangan," terangnya.

Diketahui, sensus pertanian dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali yaitu pada tahun yang berakhiran angka 3.

Sensus Pertanian tahun 2023 merupakan sensus pertanian yang ke-7.

Kegiatan ST2023 dilakukan untuk mengakomodir variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian berkembang sangat dinamis.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga guna menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional.

Selain itu, kegiatan ini juga dirancang untuk memperoleh hasil yang berstandar internasional dengan mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA).

(Tribunlampung.co.id/ Riana Mita Ristanti)