Polres Way Kanan Polda Lampung Cek Sungai Asun Pasca Hujan Deras

Pengecekan debit sungai usai hujan deras oleh personel Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Personel Samapta Polres Way Kanan, Polda Lampung, meninjau debit sungai dan cek lokasi rumah warga yang terdampak luapan air Sungai Asun di Dusun Liok, Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Senin (1/5/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Samapta Iptu Jahtera menyampaikan, akibat hujan dengan Intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Way Kanan pada Minggu malam Senin (30/04/2023) kemarin, air di Sungai Asun di Dusun Liok Kampung Lembasung meluap ke daratan.

"Bahkan hingga ke pemukiman penduduk," bebernya lebih lanjut.

Dalam pengecekan, personel Samapta yang dipimpin oleh Aipda Rusmiyanto meninjau debit air sungai dan lokasi terdampak banjir atau luapan air Sungai Asun.

Kedatangan petugas dalam rangka tanggap waspada sekaligus meninjau situasi terkini banjir atau luapan di Sungai Asun Kampung Lembasung dan cek lokasi rumah warga yang terdampak.

Meskipunair telah surut dan aliran sungai Asun sudah normal, Polres Way Kanan akan terus memantau perkembangan potensi bencana banjir sebagai wujud bakti polri kepada masyarakat.

"Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, tidak ada korban jiwa, hanya kerugian materil,” terangnya.

Namun warga diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

Dalam kesempatan tersebut petugas juga menyampaikan kepada warga apabila sewaktu-waktu terdapat kenaikan debit air yang signifikan agar segera melaporkan kepada instansi terkait.

"Dalam hal ini pihak kepolisian untuk diambil tindakan lebih lanjut," tandas dia.

(Tribunlampung.co.id)