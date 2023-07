Iseng Berbuat Asusila Saat Kendarai Motor, Pemuda 24 Tahun Pasrah Ditangkap Jajaran Polda Lampung

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Seorang pemuda 24 tahun di Lampung Timur pasrah jajaran Polda Lampung karena asusila anak bawah umur saat kendarai motor.

"Peristiwa asusila terhadap korban NM (17) terjadi Sabtu (15/7/2023) pukul 07.00 WIB," kata Kapolres Lampung Timur, Polda Lampung, AKBP M Rizal Muchtar melalui Kasi Humas AKP Holili, Senin (17/7/2023).

Dimana pelaku ZS (24) membuntuti korban dengan menggunakan motor.

"Ketika di jalan sepi pelaku langsung memepet korban yang juga mengendarai motor dan langsung berbuat asusila menggunakan tangan kiri," beber dia.

Korban yang terkejut lantas berteriak minta tolong dan pelaku langsung kabur menggunakan motor miliknya.

Petugas Polsek Batanghari yang menerima laporan terkait peristiwa tersebut segera bertindak cepat meringkus tersangka.

Pelaku ditangkap berikut mengamankan barang bukti motor Honda Verza warna merah tanpa plat nomor polisi dan pakaian pelaku saat berbuat asusila.

Pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polsek Waway Karya untuk diproses lebih lanjut.

"Pelaku terancam Pasal 82 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 1 tahun 2016 perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," tandasnya.

Anak bawah umur berani mengungkap kasus asusila yang dialami sehingga pelakunya berhasil diringkus jajaran Polda Lampung.

Polres Lampung Timur membeberkan, korban yang ketakutan lantas menceritakan peristiwa asusila yang baru saja dialami kepada ibunya.

"Ibu korban yang tak terima, berusaha mencari tahu pelaku berbekal foto terduga pelaku," jelasnya.

"Tak hanya itu, ibu korban juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti," sambungnya.

Pelaku diketahui merupakan warga Kecamatan Waway Karya.

(Tribunlampung.co.id)