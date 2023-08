Apel Perdana, Kapolres Way Kanan Polda Lampung Tekankan Kebersihan Lingkungan dan Berbenah Diri

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo memberikan beberapa arahan kepada personel Polres Way Kanan dalam apel perdana.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo memberikan beberapa arahan kepada personel Polres Way Kanan dalam apel perdana di lapangan mapolres, Jumat (4/8/2023).

Orang nomor satu di Polres Way Kanan, Polda Lampung, itu menekankan anggotanya untuk selalu menjaga kebersihan.

"Kebersihan sebagai bagian dari iman jadi harus ditingkatkan dan teruslah berbenah diri," kata Pratomo.

Dirinya menekankan 5 R yakni harus rajin bekerja, rajin beribadah, rajin menjaga kesehatan hingga rajin bersedekah dan rajin bersyukur.

"Lakukan olahraga yang rutin minimal lakukan gerakan berjalan kaki dan menjaga pola makan sehari-hari sehingga tubuh sehat dan jauh dari penyakit," urai dia.

Selain itu terkait rajin bersedekah kepada orang yang membutuhkan perlu dilakukan sebagai wujud dari rasa syukur nikmat Tuhan YME.

"Bersedekah menjadi bukti kuat, bahwa kita adalah mahkluk Allah yang lemah dan tidak memiliki apa-apa, sedangkan Allah itu mahakaya," katanya.

Setiap satuan fungsi dan bagian diimbaunya membuat kotak amal, kemudian untuk menyisihkan rejeki yang dimiliki sesuai kemampuanuntuk membantu orang lain di sekitar.

"Tak perlu khawatir apalagi takut jika rezekinya akan berkurang. Alih-alih berkurang, melalui sedekah rejeki kita pun akan semakin bertambah dan berkah,” ujarnya.

Terkait rajin bersyukur dinilainya perlu agar ketika diuji cobaan hidup apapun tidak membuat mengeluh dan senantiasa bersyukur.

"Dalam menghadapi ujian jangan berburuk sangka kepada Allah SWT, sabarlah dengan ujian yang sedang dihadapi. Alhamdulillah masih bisa memikulnya. Bisa jadi jika diuji dengan ujian yang lain maka tidak akan mampu menghadapinya," papar dia.

Terakhir, program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait program quick win TW III tahun 2023 guna meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri harus terus didukung dan disukseskan.

Kegiatan apel dihadiri Pejabat Utama, Anggota dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri Polres Way Kanan.

(Tribunlampung.co.id)