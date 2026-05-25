Duel Dua Pelajar di Bandar Lampung, Satu Korban Ambruk Dihujam Pisau 

Tribun Lampung/Dominius D Barus PANTAU TKP - Petugas kepolisian dan sejumlah perangkat tingkat wilayah turun langsung ke lapangan memantau situasi TKP pasca duel dua pelajar di Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).

Ringkasan Berita: insiden bermula ketika kedua remaja tersebut terlibat perkelahian satu lawan satu di tempat kejadian perkara (TKP).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Duel dua pelajar terjadi di Jalan Raden Pemuka, Gang Masjid, Lingkungan 2, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, Senin (25/5) sekitar pukul 11.15 WIB

Korban berinisial V (13) mengalami luka tusuk serius di bagian perut dan pinggang hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moloek untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Sementara itu, terduga pelaku yang juga masih berusia 13 tahun berinisial KAS kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Camat Way Halim Darwono membenarkan kejadian tersebut. Menurut informasi yang diterima, insiden memilukan ini bermula ketika kedua remaja tersebut terlibat perkelahian satu lawan satu di tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam duel tersebut, posisi pelaku KAS diduga mulai terdesak oleh korban. Gelap mata, KAS nekat mencabut sebilah pisau dapur yang ternyata sudah ia selipkan di pinggangnya. "Pelaku langsung mencabut pisau dapur di pinggangnya," ujarnya.

Tanpa ragu, senjata tajam tersebut langsung dihunuskan ke arah perut dan pinggang korban V.Seketika itu juga, korban langsung ambruk dan bersimbah darah di jalanan.

Mendapat laporan dari warga, pihaknya bersama petugas gabungan dari Polsek Sukarame langsung meluncur dan mengamankan lokasi kejadian. Polisi bergerak cepat membekuk pelaku KAS tanpa perlawanan.

Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa satu bilah pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban.

Selain pihak kepolisian, sejumlah pemangku kepentingan tingkat wilayah juga turun langsung ke lapangan guna memantau situasi di TKP dan menenangkan warga sekitar.

Hingga berita ini diturunkan, jajaran kepolisian masih terus mendalami motif di balik perkelahian maut yang melibatkan anak di bawah umur tersebut.

Petugas saat ini sedang memeriksa dan mengambil keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi saat kejadian, di antaranya dua remaja berinisial PG (13) dan F (13).

Pasca kejadian, situasi di sekitar lokasi dilaporkan sudah kembali lancar, aman, dan kondusif.

Sebelumnya, pamong Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, bergerak cepat mencegah aksi tawuran pelajar yang melibatkan siswa SMAN 7 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung.

Insiden itu terjadi di Jalan Turi, Perumahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Jumat (22/5) sekitar pukul 13.30 WIB, usai jam pulang sekolah.

Dalam kejadian tersebut, seorang pelajar berinisial ARPB (17) berhasil diamankan warga bersama anggota Polsek Kemiling. Remaja itu diketahui merupakan siswa SMAN 14 Bandar Lampung dan warga Kemiling Raya.