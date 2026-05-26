20.800 Tiket KA Rajabasa-Kuala Stabas Ludes Terjual selama Libur Panjang Idul Adha

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - PT KAI Divre IV Tanjungkarang mencatat seluruh tiket perjalanan KA Rajabasa dan KA Kuala Stabas pada periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026 habis terjual.

Total sebanyak 20.800 tiket yang disediakan untuk masa long weekend tersebut ludes dipesan pelanggan.

Tingginya permintaan dipicu momentum libur akhir pekan yang bertepatan dengan cuti bersama, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, serta libur nasional Hari Lahir Pancasila.

Layanan KA Rajabasa relasi Tanjungkarang–Kertapati pulang pergi dan KA Kuala Stabas relasi Tanjungkarang–Baturaja PP menjadi moda transportasi favorit masyarakat untuk bepergian selama masa liburan.

Manajer Humas PT KAI Divre IV Tanjungkarang, Azhar Zaki Assjari, mengatakan tingginya okupansi penumpang menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat karena dinilai aman, nyaman, tepat waktu, dan memiliki tarif terjangkau.

"Tingginya minat masyarakat pada periode libur panjang ini menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi pilihan karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, tepat waktu, serta memiliki tarif yang terjangkau," kata Zaki, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, peningkatan jumlah penumpang juga menandakan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik yang efisien dan andal terus meningkat, terutama saat momentum libur nasional dan cuti bersama.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Divre IV Tanjungkarang memastikan seluruh aspek operasional berjalan optimal.

Pemeriksaan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin, termasuk peningkatan pengawasan perjalanan kereta api dan kesiapan petugas pelayanan di stasiun maupun di dalam kereta.

Selain itu, KAI juga memperketat aspek keselamatan dan keamanan perjalanan melalui inspeksi berkala sarana perkeretaapian serta koordinasi intensif antarpetugas operasional.

"KAI terus berkomitmen menghadirkan perjalanan kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan," tukasnya.

KAI Divre IV Tanjungkarang turut mengimbau pelanggan yang telah memiliki tiket agar datang lebih awal ke stasiun, memeriksa kembali jadwal keberangkatan, serta memastikan data perjalanan sesuai agar proses boarding berjalan lancar.

Pelanggan juga diminta tetap menjaga barang bawaan pribadi serta mematuhi aturan selama perjalanan demi kenyamanan bersama.

