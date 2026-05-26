Pemkab Lampung Tengah Terima Bantuan 3 Sapi Kurban, 1 dari Presiden RI

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengonfirmasi perolehan bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Lampung Tengah, Candra Puasati mengatakan, Kabupaten Lampung Tengah kebagian jatah bantuan sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Selain itu, kata dia, Kabupaten Lampung Tengah juga mendapatkan bantuan satu ekor sapi dari Pemprov Lampung dan satu ekor lagi dari salah satu perusahaan di Kabupaten Lampung Tengah.

"Kita dapat satu ekor sapi kurban dari Bapak Presiden, dan kita dapat satu ekor sapi juga bantuan dari Pemprov Lampung," ujar Chandra saat dikonfirmasi, Selasa (26/5/2026).

Diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung menerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa 16 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026.

Penyerahan bantuan tersebut dibahas dalam kegiatan daring yang dipimpin Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Lampung M. Firsada dari Ruang Command Center Lantai I Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (26/5/2026).

Sebanyak 15 ekor sapi kurban akan disalurkan ke masjid-masjid di 15 kabupaten/kota di Lampung, sedangkan satu ekor lainnya dialokasikan khusus untuk tingkat provinsi.

Sapi kurban tingkat provinsi tersebut memiliki bobot mencapai 1.124 kilogram dan rencananya akan diserahkan kepada pengurus Masjid Al Bakrie.

Jenis ternak yang disalurkan tahun ini terdiri dari sapi Limousin, Simmental, Brahman, dan Belgian Blue Cross dan tergolong premium.

Dari total 16 ekor sapi yang diterima Lampung, sebanyak 14 ekor memiliki bobot di atas 1 ton.

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Indonesia Juri Ardiantoro menjelaskan secara nasional Presiden menyalurkan total 1.098 ekor sapi kurban.

Rinciannya, sebanyak 598 ekor disalurkan ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, sedangkan 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan.

“Karena standar yang diberikan Pak Presiden untuk kurban ini, bobot sapinya sekitar 800 kilo sampai 1.300 kilo, atau sampai 1,3 ton,” ujar Juri.

Ia memastikan seluruh hewan kurban yang disalurkan telah melewati seleksi ketat dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh.