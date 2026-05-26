Gubernur Mirza Akan Serahkan Sapi Presiden ke Pengurus Masjid Al Bakrie Usai Salat Id

SERAHKAN SAPI PRESIDEN - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Gubernur akan serahkan sapi presiden ke pengurus Masjid Al Bakrie usai salat id.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lampung menyiapkan ratusan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah/2026.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Lampung, Yuri Agustina Primasari mengatakan, tahun ini terdapat 133 ekor sapi kurban dan dua ekor kambing yang akan didistribusikan kepada masyarakat di kabupaten/kota se-Lampung.

"Dari 133 ekor sapi itu, sebanyak 65 ekor berasal dari Baznas Provinsi Lampung yang diperoleh dari infak dan zakat ASN Pemprov Lampung. Hewan kurban tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk penyediaan dan pendistribusian daging sapi segar," kata Yuri, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan, sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI akan diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung kepada pengurus Masjid Raya Al Bakrie usai pelaksanaan Salat Idul Adha.

Menurut Yuri, Gubernur Lampung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat tinggi pratama, dan pimpinan lembaga dijadwalkan melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Raya Al Bakrie pada pukul 07.00 WIB.

"Setelah salat Id dilanjutkan dengan penyerahan sapi bantuan Presiden oleh Pak Gubernur kepada pengurus Masjid Raya Al Bakrie," ujarnya.

Yuri menambahkan, imam Salat Iduladha di Masjid Raya Al Bakrie yakni KH Ahmad Robiruddin Mahfudz, sedangkan khotib akan disampaikan Prof Rokhri.

Ia berharap masyarakat turut memadati pelaksanaan Salat Iduladha bersama Gubernur Lampung di Masjid Raya Al Bakrie.

"Mudah-mudahan besok ramai masyarakat yang datang. Semua fasilitas sudah kami siapkan, baik di dalam masjid maupun di halaman masjid," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)