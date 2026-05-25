Gubernur dan Ketua DPRD Salat Idul Adha di Masjid Al-Bakrie Bandar Lampung

Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar saat diwawancarai seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (25/5/2026).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dijadwalkan melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama pejabat Pemprov Lampung di Masjid Al-Bakrie, Bandar Lampung, Rabu (27/5/2026).

“Ya, kita rencana salat Id di Masjid Al-Bakrie,” ujar Mirza seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (25/5/2026).

Selain melaksanakan salat Idul Adha, terus dia, Pemprov Lampung juga akan menyalurkan hewan kurban di sejumlah kabupaten/kota di Lampung.

“Kita berharap semua masyarakat bisa melaksanakan kurban. Mari kita sama-sama merayakan ini dengan berkurban,” imbuhnya.

Hal sama disampaikan Ahmad Giri Akbar.

"Insya Allah kita nanti akan salat Id di Masjid Al-Bakrie," katanya.

Giri mengatakan, sekretariat DPRD Lampung tahun ini juga akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

Menurutnya, Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan.

Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum menjelang Idul Adha dengan memperbanyak ibadah, termasuk menjalankan puasa sunah.

Ia berharap semangat pengorbanan dan keikhlasan yang diajarkan dalam Idul Adha dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Lampung untuk memperkuat kebersamaan, persaudaraan, dan kepedulian sosial.

