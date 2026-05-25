Sapi Kurban 1 Ton asal Metro dari Presiden Telah Dikirim

SAPI PRESIDEN - Pemilik Sinau Farm, Muhammad Ashari, bersama Si Tole, sapi jantan jenis limousin berbobot lebih dari 1 ton.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto asal Sinau Farm, Metro, Lampung, telah dikirim untuk persiapan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Sapi jenis limousin bernama Si Tole ini merupakan milik peternak bernama Muhammad Ashari.

Ashari mengatakan, sapi jantan berbobot lebih dari 1 ton tersebut telah melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh dinas terkait.

"Alhamdulillah Si Tole sudah didistribusikan untuk persiapan Idul Adha tahun ini ke Provinsi. Semua proses pemeriksaan kesehatan juga sudah dilakukan dan hasilnya baik semua," ujar Ashari, Senin (25/5/2026).

Ashari menjelaskan, seluruh ternak di peternakannya yang berada di Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro telah menjalani pemeriksaan kesehatan dari Pemerintah Kota Metro melalui dinas peternakan setempat.

Pemeriksaan meliputi antemortem dan postmortem guna memastikan hewan kurban bebas dari penyakit dan layak disembelih saat Idul Adha.

Pemeriksaan antemortem dilakukan dengan mengecek kondisi fisik ternak, usia sapi melalui gigi, hingga kesehatan umum lainnya.

Sementara pemeriksaan postmortem bertujuan mendeteksi adanya penyakit maupun parasit seperti fasciola atau cacing hati, pneumonia pada paru-paru, serta paramphistomum atau cacing lambung.

Si Tole menjadi salah satu hewan kurban Presiden untuk Idul Adha 2026.

Sapi jumbo tersebut dibeli dengan harga mencapai Rp 118 juta.

Menurut Ashari, perawatan sapi berbobot besar membutuhkan perhatian khusus, terutama pada kekuatan kaki dan sistem pencernaan.

Untuk menjaga kondisi sapi tetap prima, pihaknya memberikan tambahan sodium pada pakan guna mencegah asidosis dan gangguan pada kaki akibat menopang bobot tubuh yang berat.

Selain itu, kata dia, Sinau Farm juga menerapkan biosekuriti ketat untuk mencegah penularan penyakit seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) serta lumpy skin disease (LSD).

Penyemprotan disinfektan rutin dilakukan di area kandang, termasuk kepada pekerja dan tamu yang masuk ke lokasi peternakan.

"Menjelang Idul Adha 2026, Sinau Farm mencatat permintaan hewan kurban mencapai sekitar 150 ekor. Pemesanan datang tidak hanya dari wilayah Lampung, tetapi juga dari luar daerah seperti Tangerang hingga Lahat, Sumatera Selatan," tutupnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)