Wali Kota Bandar Lampung Kaget saat Serahkan Sapi Kurban Presiden, Besar dan Berotot

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana sempat kaget saat menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo kepada pengurus Pondok Pesantren Madarijul Ulum.

Eva Dwiana menyerahkan sapi kurban presiden ke Masjid Al Mada di kawasan Pondok Pesantren Madarijul 'Ulum di Jalan WA Rahman, Gang Simpang Makmur Cibah Pulomas Batuputuk, Kecamatan Teluk Betung Barat, Selasa (26/5/2026).

Dengan seragam PNS berwarna cokelat ia sempat kaget dan sedikit ketakutan saat memegang tali sapi kurban presiden. Karena badan sapi yang besar dan berotot, sapi tersebut berjenis Limousine berbobot 1.031

Suasana yang awalnya berlangsung khidmat mendadak berubah cair. Sejumlah tamu undangan dan warga yang hadir tampak tertawa melihat reaksi spontan orang nomor satu di Bandar Lampung tersebut.

Meski sempat terkejut, Eva Dwiana tetap melanjutkan prosesi penyerahan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto itu kepada pihak pesantren.

"Alhamdulillah, kami dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dan juga masyarakat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden atas bantuan sapi kurban ini. Semoga beliau selalu sehat," kata Eva Dwiana.

Ia berharap bantuan hewan kurban dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat sekitar maupun para santri pesantren.

"Semoga pembagian daging sapi nanti berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Eva Dwiana juga turut mendoakan jamaah haji Indonesia yang sedang menjalankan rangkaian ibadah wukuf di Tanah Suci agar diberikan kesehatan dan kembali ke Indonesia sebagai haji yang mabrur.

Sementara itu, Pengurus Pesantren Madarijul Ulum, Ihya Ulumuddin, menyampaikan rasa syukur atas bantuan sapi kurban dari Presiden RI.

Menurutnya, daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar serta para santri pesantren.

"InsyaAllah sapi ini sangat bermanfaat bagi santri dan masyarakat. Selain bantuan dari Presiden, ada juga sapi bantuan dari Kapolri. Nantinya daging kurban akan dibagikan kepada warga mulai RT 1 sampai RT 4 serta para santri," tukasnya.

