Kasus Korupsi di Pesawaran
Sidang Korupsi SPAM Pesawaran Berlanjut, Dendi Ramadhona Siap Hadapi Keterangan Saksi
PN Tanjungkarang kembali menggelar sidang korupsi SPAM Pesawaran dengan terdakwa mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona.
Penulis: Bayu Saputra | Editor: Reny Fitriani
Ringkasan Berita:
- PN Tanjungkarang kembali menggelar sidang korupsi SPAM Pesawaran dengan terdakwa mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona.
- Hakim Enan Sugiarto memimpin jalannya sidang yang digelar di ruang Garuda PN Tanjungkarang.
- Adapun agenda dalam persidangan meminta keterangan saksi-saksi.
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pengadilan Negeri Tanjungkarang kembali menggelar sidang korupsi SPAM Pesawaran dengan terdakwa mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona Cs, Rabu (17/6/2026).
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Hakim Enan Sugiarto memimpin jalannya sidang yang digelar di ruang Garuda PN Tanjungkarang.
Adapun agenda dalam persidangan meminta keterangan saksi-saksi.
Para advokat serta pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung telah bersiap dalam mengawal persidangan mantan kepala daerah tersebut.
Dendi mengenakan pakaian serba hitam, mulai celana dan kemeja panjang hitam serta peci hitam.
Suami dari Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian tampak siap menghadapi persidangan tersebut.
PDAM Akui Distribusi Air Belum Maksimal
Dalam sidang sebelumnya Kepala Unit PDAM Pesawaran Maidi mengungkapkan, distribusi air dari proyek SPAM hingga kini belum berjalan optimal karena masih ditemukan kebocoran pada jaringan pipa.
“Aliran air ke pelanggan belum maksimal. Saat uji coba masih ditemukan kebocoran di jaringan,” ujar Maidi di persidangan, Kamis (22/5/2026).
Menurut dia, sumber air untuk empat desa berasal dari Cangkuang.
Dari hasil pelaksanaan proyek, sambungan rumah atau SR yang terpasang belum seluruhnya aktif menjadi pelanggan PDAM.
Maidi menjelaskan, kuota distribusi air yang tersedia hanya mampu melayani 235 sambungan rumah aktif di tiga desa.
Rinciannya, Desa Pasar Baru sebanyak 76 SR, Way Kepayang 54 SR, dan Umbul Batu 105 SR.
Ia juga menyebut sebagian pelanggan lama kemudian dipindahkan ke jaringan pipa baru SPAM.
Untuk sementara, distribusi air dilakukan menggunakan pipa 4 inch dari sumber air Cangkuang.
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