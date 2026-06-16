Kecelakaan Beruntun Tiga Truk di Jalinsum, Dua Orang Tewas

KECELAKAAN MAUT - Kecelakaan yang melibatkan tiga truk boks terjadi di Jalinsum Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (16/6/2026).

Ringkasan Berita: Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga truk boks terjadi di Jalinsum Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (16/6/2026).

Dua orang meninggal dunia, satu orang mengalami luka berat, dan dua lainnya mengalami luka ringan.

Kecelakaan melibatkan Isuzu Giga B 9668 JXR serta dua unit Hino BE 8082 AUE dan BE 8065 AUB.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan – Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga truk boks terjadi di Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (16/6/2026) sekitar pukul 11.10 WIB.

Akibat kecelakaan tersebut, dua orang meninggal dunia, satu orang mengalami luka berat, dan dua lainnya mengalami luka ringan.

Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Erza Trisyahputra Nasution mengatakan, kecelakaan melibatkan Isuzu Giga warna putih bernomor polisi B 9668 JXR serta dua unit Hino warna hijau dengan nomor polisi BE 8082 AUE dan BE 8065 AUB.

"Anggota Unit Gakkum Satlantas Polres Lampung Selatan menerima laporan kecelakaan sekitar pukul 11.32 WIB dan langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara," kata AKP Erza.

Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, kecelakaan bermula saat Isuzu Giga B 9668 JXR yang dikemudikan Muhammad Soleh melaju dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung.

Diduga kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi.

Saat tiba di lokasi kejadian, truk diduga mengalami gagal fungsi pengereman sehingga pengemudi kehilangan kendali.

Truk kemudian menabrak bagian belakang kanan truk boks Hino BE 8082 AUE yang dikemudikan F dan melaju searah dari Bakauheni menuju Bandar Lampung.

Benturan keras membuat truk Hino tersebut terdorong ke depan, kehilangan kendali, lalu terperosok dan terguling di sisi kiri jalan.

Namun, laju truk Isuzu tidak berhenti.

Kendaraan tersebut terus bergerak ke jalur berlawanan dan menabrak bagian pintu samping kanan truk boks Hino BE 8065 AUB yang dikemudikan E dari arah Bandar Lampung menuju Bakauheni.

"Diduga penyebab kecelakaan karena kendaraan Isuzu Giga mengalami gagal fungsi pengereman sehingga hilang kendali dan menabrak dua kendaraan lainnya," ujar Erza.

Akibat kecelakaan itu, pengemudi truk Isuzu meninggal dunia setelah mengalami luka berat di bagian kepala dan patah tulang kaki kiri.

Korban meninggal saat dievakuasi ke RSUD Bob Bazar Kalianda.

Korban meninggal lainnya adalah penumpang truk Isuzu berinisial O.