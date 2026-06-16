KONI Lampung Targetkan Medali Emas Cabang Olahraga Basket pada PON 2028

BASKET - Suasana pertandingan Perbasi Cup Piala Gubernur Lampung Season 2. KONI Lampung membidik cabang olahraga basket mampu menyumbangkan medali emas pada gelaran PON 2028.

Ringkasan Berita: KONI Lampung menargetkan medali emas cabang olahraga basket pada PON 2028 di NTT dan NTB.

Pembinaan atlet dilakukan melalui ajang Perbasi Cup Piala Gubernur Lampung Season 2 di GOR Siger.

Lampung bersiap menjadi tuan rumah bersama Banten untuk gelaran PON 2032 mendatang.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung membidik cabang olahraga basket mampu menyumbangkan medali emas pada gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di NTT dan NTB.

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Salah satu upaya yang dilakukan yakni melakukan pembinaan dan penjaringan atlet melalui ajang Perbasi Cup Piala Gubernur Lampung Season 2 yang digelar di GOR Siger Bandar Lampung, 15–21 Juni 2026.

Adapun ajang ini diikuti total 65 tim mulai tingkat SD, SMP, hingga SLTA.

Wakil Ketua Umum II KONI Lampung, Riagus Ria, mengatakan kejuaraan tingkat pelajar ini menjadi bagian krusial dalam proses penyaringan atlet menuju Babak Kualifikasi PON 2028.

Menurutnya, basket Lampung memiliki modal dan peluang besar untuk mencetak sejarah baru di level nasional.

"Melihat antusiasme dan semangat para atlet muda Lampung, kami optimistis basket bisa meraih medali emas di PON 2028," ujar Riagus Ria, Selasa (16/6/2026).

Riagus menambahkan, pada PON sebelumnya, tim basket Lampung tampil impresif meski belum berhasil meraih podium.

Evaluasi dan pembinaan intensif sejak dini diharapkan mampu menyempurnakan performa para atlet.

Selain fokus pada PON 2028, KONI Lampung juga sudah mulai mencuri start untuk mempersiapkan langkah jangka panjang menuju PON 2032.

Terlebih, Lampung direncanakan menjadi tuan rumah bersama Banten pada gelaran olahraga empat tahunan dan terakbar di Indonesia ini.

Secara bertahap, KONI mematok target realistis untuk mendongkrak peringkat Lampung di papan atas nasional.

"Kami ingin mengembalikan prestasi Lampung ke papan atas nasional. Targetnya bertahap, dari 10 besar menuju tujuh besar pada PON 2028," tegas Riagus.

Sementara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung, Meiry Harika Sari, mengapresiasi Ketua Pelaksana Perbasi Cup Season 2 Dewi Mayang Suri Djausal, serta jajaran pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Lampung atas suksesnya gelaran acara ini.

Ia pun menyatakan komitmen Pemprov Lampung dalam mendukung pembinaan olahraga usia dini sebagai investasi jangka panjang.

"Kejuaraan ini bukan hanya ajang mencari juara, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter bagi para atlet muda. Sportivitas, disiplin, kerja sama tim, dan mental juara harus tumbuh di sini," kata Meiry.

Pihaknya berharap, konsistensi kompetisi seperti Perbasi Cup ini dapat melahirkan keran atlet-atlet berbakat yang siap mengharumkan nama Sang Bumi Ruwa Jurai di kancah nasional.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)