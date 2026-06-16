Kronologi Kebakaran Mobil Jip Mini Milik Warga Sidomulyo Lampung Selatan

KEBAKARAN - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) memadamkan api yang membakar mobil jip mini milik warga Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (16/6/2026) pagi.

Ringkasan Berita: Sebuah mobil jip mini milik warga Desa Talang Baru terbakar akibat korsleting listrik.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan mengerahkan personel untuk memadamkan api.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut namun kerugian materi mencapai Rp35 juta.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan- Sebuah mobil jip mini milik warga Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, terbakar pada Selasa (16/6/2026) pagi.

Baca juga: Bus Terbakar di Tol Trans Sumatera KM 47 Lampung Selatan, Pemadaman Libatkan 2 Unit Damkar

Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Lampung Selatan, Rully Firkriansyah mengatakan, pihaknya bergerak memberikan pertolongan setelah menerima adanya kebakaran mobil di Sidomulyo.

"Kami menerima laporan kebakaran sekitar pukul 09.45 WIB. Laporan tersebut disampaikan oleh Camat Sidomulyo, Fran Sinatra Adung, setelah mengetahui adanya kebakaran kendaraan di wilayahnya dari warganya," ujarnya.

Setelah menerima laporan, anggota piket Posko Kalianda langsung menuju lokasi menggunakan satu unit kendaraan pemadam untuk melakukan penanganan.

Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 09.30 WIB.

Dalam operasi pemadaman tersebut, Damkarmat Lampung Selatan menerjunkan personel Regu 3 Mako Kalianda enam personel dan dibantu dua personel dari posko Sidomulyo.

Tim pemadam berangkat dari Posko Kalianda pukul 09.48 WIB. Petugas tiba di lokasi pada pukul 10.07 WIB.

Petugas kemudian melakukan proses pemadaman dan pendinginan hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 11.10 WIB.

Mobil yang terbakar diketahui milik M. Fardinand Aslam, warga Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga disebabkan korsleting atau hubungan arus pendek listrik pada kendaraan tersebut.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, pemilik kendaraan mengalami kerugian materi yang ditaksir mencapai sekitar Rp35 juta.

Damkarmat Lampung Selatan mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi kelistrikan kendaraan guna mencegah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )