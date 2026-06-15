Ada Aksi Tabur Bunga dalam Demo Mahasiswa di DPRD Lampung 

TABUR BUNGA - Ada aksi tabur bunga dalam demo mahasiswa Lampung di DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

Ringkasan Berita: Ada aksi tabur bunga dalam demo mahasiswa Lampung di DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

Bunga tersebut ditabur di atas foto Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto lalu dibakar di atas ban bekas.

Teriakan para mahasiswa terus menggema di lingkungan Kantor DPRD Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ada aksi tabur bunga dalam demo mahasiswa Lampung di DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

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Bunga tersebut ditabur di atas foto Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto lalu dibakar di atas ban bekas.

Teriakan para mahasiswa terus menggema di lingkungan Kantor DPRD Lampung.

Ketua BEM Unila, Aditiya Putra Bayu saat orasinya mengatakan, mahasiswa sudah berkali-kali melakukan aksi turun ke jalan.

Namun suara mahasiswa tidak didengarkan oleh pemerintah.

"Mahasiswa turun aksi tetapi suara mahasiswa tidak pernah didengar," tukas Aditya Putra Bayu dalam orasinya.

Sampaikan 6 Tuntutan

Demo mahasiswa Lampung Massa di depan kantor DPRD Lampung menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, Senin (15/6/2026).

"Jadi untuk hari ini kami membawa enam tuntutan yang sudah dikonsolidasikan dalam aksi hari ini," kata Ketua DPM Unila, Karno, Senin (15/6/2026).

Pertama jadikan pendidikan sebagai program prioritas dengan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

"Karena sekarang ini masih dalam tahap bonus demografi. Jadi, pendidikan itu urgensi, jangan sampai dikesampingkan dan malah dipotong anggarannya," ujar Karno.

​Kemudian tuntutan yang kedua turunkan harga bahan pokok dan BBM.

"Mungkin karena nomor dua ini sekarang, dari awal-awal pemerintah itu waktu geopolitik menaik, itu BBM itu diwanti-wanti lah untuk BBM tidak akan naik, BBM tidak akan naik," kata Karno.

"Jika diharuskan naik kenapa tidak membuat antisipasi. Jadi, itu poin tuntutan nomor dua," terusnya.

Kemudian ketiga, hentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih.