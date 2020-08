Perwira Polisi di Lampung Terlibat Kasus 1 Kg Sabu Terancam Hukuman Mati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - AKP Andriyanto, oknum perwira polisi yang terlibat transaksi 1 kg sabu, terancam hukuman mati.

Begitu pula dengan Adi Kurniawan (39), oknum Kakam Sukajawa, Kecamatan Bumiratu Nuban, Lampung Tengah.

Bidpropam Polda Lampung berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung atas keterlibatan oknum polisi dalam peredaran sabu seberat 1 kilogram.

BNNP Lampung mengungkap penangkapan oknum anggota Polri dan kepala kampung di Lampung Tengah dalam peredaran 1 kilogram sabu.

• BREAKING NEWS Oknum Polisi dan Kakam di Lampung Terlibat 1 Kg Sabu Jadi Tersangka

• Temuan 1 Kg Sabu Berawal dari Paket asal Pekanbaru yang Ditinggal di Ekspedisi

• Pria Ini Diperintah Oknum Polisi Ambil Paket Sabu di Kantor Ekspedisi

• Ingin Tolong Anaknya, Pria di Kemiling Malah Patah Tangan karena Dipukuli Pakai Pipa Besi

Keduanya adalah oknum anggota Polri bernama Andriyanto (47) dan Adi Kurniawan (39), Kakam Sukajawa, Kecamatan Bumiratu Nuban, Lampung Tengah.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, BNNP Lampung hingga sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum anggota Polri AKP Andriyanto (AY).

"Bidpropam Polda Lampung saat ini masih berkoordinasi dengan BNNP Lampung atas keterlibatan oknum anggota," ungkapnya dalam ekspose di kantor BNNP Lampung, Kamis (13/8/2020).

Kata Pandra, Bidpropam Polda Lampung juga menunggu hasil proses hukum dan keputusan pengadilan yang inkrah.

"Kemudian menjadi dasar ankum (atasan yang berhak menghukum) anggota Polri tersebut untuk menentukan hukuman disiplin serta kode etik," tegas Pandra.

Pandra menambahkan, atas perbuatannya, AKP Andriyanto disangkakan PP No 1 Tahun 2003 pasal 12 huruf a dan pasal 13 ayat 1 serta Perkap No 14 Tahun 2011 pasal 11 huruf c tentang Kode Etik dan Peraturan Displin Polri, dengan ancaman hukuman terberat pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).