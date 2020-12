Diskes Lampung Selatan Lakukan Tracing Kontak Pasien Positif Covid-19 Meninggal di Way Sulan

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN – Dinas Kesehatan Lampung Selatan telah melakukan tracing kontak untuk kasus positif Covid-19 yang meninggal dunia di Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Lampung Selatan.

“Tracing sudah kita lakukan. Rencananya akan kita lakukan swab untuk yang bergejala,” ujar Kabid P2P Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Kristi Endarwati yang juga juru bicara satgas Covid-19 daerah, Sabtu (5/12/2020).

Menurut dirinya, dari hasil penelusuran ada anggota dari pasien positif Covid-19 yang meninggal di Desa Karang Pucung ini yang sering bepergian ke Bandar Lampung.

Pasien sendiri tidak memiliki riwayat perjalanan keluar daerah.

Kristi mengatakan, sejauh ini untuk hasil tracing kontak pasien belum ada ditemukan bergejala.

Untuk anggota keluarga pasien masih melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

Saat disinggung terkait adanya tenaga kesehatan (nakes) yang turut dilakukan tracing, Ia mengatakan, ada 3 nakes di Way Sulan yang pernah kontak dengan pasien covid-19 yang meninggal beberapa hari lalu tersebut.

“Sedangkan untuk di puskesmas Talang Jawa, pasien tidak sempat dirawat. Hanya sempat di UGD dan langsung dirujuk ke RSUD Bob Bazar,” kata Kristi.

Seperti diketahui, kasus kematian Covid-19 di Lampung Selatan kembali bertambah.