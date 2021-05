Harga YOU Eyesentials Bundle, Simak Promo Tokopedia 2021

Ilustrasi. Untuk kamu yang suka belanja bundle kosmetik, simak yuk harga YOU Eyesentials Bundle di dalam promo Tokopedia 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu yang mencari produk eyeliner, simak yuk harga YOU Eyesentials Bundle yang ada di dalam promo Tokopedia 2021 berikut ini.

Masih dalam rangka menyambut suka cita Idulfitri 1442 H, YOU menawarkan sejumlah promo menarik yang sayang untuk dilewatkan oleh para pencinta kosmetik yang gemar belaja online di Tokopedia.

Sebab, ada banyak promo diskon hingga 61 persen di dalam promo Tokopedia 2021 yang dibuat oleh perusahaan kosmetik lokal, YOU ini.

Salah satu produk YOU yang mendapatkan promo Tokopedia 2021 adalah YOU Eyesentials Bundle.

Produk bundle ini terdiri dari The Gold One Perfect Dual Brow Matic Dark Brown dan Stay All Day Eyeliner Pen.

Perfect Dual Brow Matic adalah produk pensil alis yang memiliki ujung berbentuk segitiga untuk memudahkan dalam membingkai alis.

Produk ini pun lembut, waterproof dan tidak mudah luntur, sehingga aman untuk digunakan sepanjang hari.

Hasil akhir alis natural bisa kamu gunakan hanya dengan menggunakan pensil alis ini.

Sementara Stay All Day Eyeliner Pen ini merupakan eyeliner berbentuk spidol yang menghasilkan garis merata dan lembut di mata, serta pigmentasi yang begitu intens dan cepat kering.

Eyeliner ini juga mampu bertahan hingga 24 jam dan tahan terhadap keringat, gesekan, ataupun luntur.

