Berantas Halinar, Satgas Kamtib Rutan Kelas IIB Krui Gelar Sidak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESISIR BARAT - Guna memberantas peredaran HP, Pungli, dan Narkoba (Halinar), Kepala Rutan Kelas IIB Krui M Hendra Ibmansyah menggelar Inspeksi mendadak (Sidak) pada Sabtu (12/6/2021) malam.

Ibmansyah melaksanakan sidak tersebut didampingi oleh jajaran Tim Satgas Kamtib Rutan Kelas IIB Krui.

"Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya deteksi dini mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Rutan Krui," kata Ibmansyah, Minggu (13/6/2021).

"Baik internal maupun eksternal," sambung dia.

Ibmansyah mengatakan, sidak kali ini merupakan wujud komitmen pihaknya dalam memberantas peredaran Halinar di lingkungan Rutan Kelas IIB Krui.

Baca juga: Minum MIras Oplosan, 21 Napi Keracunan Gara-gara Dicampur Cairan Disinfektan

"Saya pastikan kami menyatakan perang terhadap peredaran Halinar di dalam kamar hunian Rutan Krui," tegas Ibmansyah.

"Oleh karena itu, kami akan terus berusaha menyukseskan gerakan Getting to zero Halinar," tambahnya.

Ibmansyah membeberkan hasil temuan dari sidak tersebut.

"Hasil temuan sidak tadi malam berupa korek api gas, alat pencukur kumis, kaleng, pecahan kaca, dan tali temali," paparnya.

"Tidak satupun kami temukan Hp dan Narkoba," imbuh dia.

Baca juga: Dua Ponsel Ditemukan Seusai Rutan Menggala Gelar Razia Kamar Tahanan

Tidak berhenti sampai di sini, dia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan kegiatan sidak tersebut secara berkala dan insidental.

"Kami akan terus lakukan deteksi dini melalui razia, kontrol sambang, program salam pas, dan selamat pagi konseling di kamar hunian," jelasnya. ( Tribunlampung.co.id / Nanda Yustizar Ramdani )