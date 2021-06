Chord Harusnya Aku Dinyanyikan Armada, Lirik Lagu Harusnya Aku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Harusnya Aku dinyanyikan Armada serta lirik lagu Harusnya Aku.

Intro : C..F..Dm G C….

C..F..Dm G C….

C

Ku tak bahagia..

F

melihat kau bahagia dengannya

Dm

aku terluka

G C

..tak bisa dapatkan kau sepenuhnya

C

Aku terluka..

F

melihat kau bermesraan dengannya

Dm

ku tak bahagia

G C

..melihat kau bahagia..

Reff

F G

Harusnya aku yang di sana

Em Am

dampingimu dan bukan dia

Dm G

harusnya aku yang kau cinta

C

dan bukan dia..

F G

Harusnya kau tahu bahwa

Em Am

cintaku lebih darinya

Dm G

harusnya yang kau pilih

C

bukan dia..

C

Ku tak bahagia..

F

melihat kau bahagia dengannya

Dm

ku tak bahagia

G C

..melihat kau bahagia..

Reff

F G

Harusnya aku yang disana

Em Am

dampingimu dan bukan dia

Dm G

harusnya aku yang kau cinta

C

dan bukan dia..

F G

Harusnya kau tahu bahwa

Em Am

cintaku lebih darinya

Dm G

harusnya yang kau pilih

C

bukan dia..

Musik : Am F C Em

Am F G..

hoo..uwo..ooo..

Reff

F G

Harusnya aku yang disana

Em Am

dampingimu dan bukan dia

Dm G

harusnya aku yang kau cinta

C

dan bukan dia..

F G

Harusnya kau tahu bahwa

Em Am

cintaku lebih darinya

Dm G

harusnya yang kau pilih

C

bukan dia..

Outro : C…..

Simak, biodata Armada.

Armada adalah grup band asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 2007.

Awalnya, band ini bernama Kertas.

Dilansir Wikipedia pada Senin (21/6/2021), grup musik ini beranggotakan 3 orang yaitu Rizal (vokal), Mai (gitar), dan Andit (drum).

Genre grup band ini adalah pop.

Saat dibentuk, band ini memiliki 4 personel.

