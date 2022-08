Pilkakam Serentak di Lampung Tengah, 5 Kampung akan Gunakan e-Voting

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Lampung Tengah mengungkapkan ada 5 kampung yang akan menggunakan e-voting pada pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung serentak tahun.

Pada tahun 2022, akan ada pemilihan Kepala Kampung serentak di 82 Kampung di 27 Kecamatan di Lampung Tengah menggelar pemilihan.

Jumlah calon yang akan ikut bertarung dalam ajang pemilihan Kepala Kampung serentak 2022 sebanyak 275 orang, terdiri dari 248 Laki Laki dan 27 Perempuan.

Ada 5 kampung yang akan menggunakan e-voting dan 77 kampung menggunakan sistem manual.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Fathol Arifin mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak dini akan digelar tanggal 24 Agustus mendatang.

“Sementara itu Proses Kampanye akan di mulai pada 15,16 dan 18 Agustus 2022 mendatang,” kata dia saat deklarasi damai Calon Kepala Kampung se-Kabupaten Lampung Tengah bertempat di Sesat Agung Nuwo Balak, Gunung Sugih, Lampung Tengah. Jum'at, (12/8/2022).

Fathol Arifin menjelaskan, sistem e-voting (electronic voting) adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan perhitungan suara.

Menurutnya, keuntungan yang didapat dari sistem e-voting adalah mengurangi penggunaan kertas (paperless), meminimalisir kecurangan dan real time result. Dilengkapi dengan sistem anti hack sehingga aman dan terpercaya.

E-voting dinilai sebagai alat untuk memajukan demokrasi, membangun kepercayaan pada penyelenggara pemilu, menambah kredibilitas pada hasil pemilu, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses pemilu.

Arifin menjelaskan, aturan e Voting sudah termaktub dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.