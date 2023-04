Minggu Paskah, Polsek Banjit Polda Lampung Amankan Kegiatan di Gereja Katholik Santa Maria

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Banjit, Polres Way Kanan, Polda Lampung melakukan pengamanan perayaan Minggu Paskah di Gereja Katholik Santa Maria, Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Way Kanan, Senin (10/4/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Banjit Iptu Supriyanto sebelum melakukan pengamanan, telah memberikan arahan anggota termasuk melakukan pengecekan persiapan pengamanan.

"Kami melakukan deteksi dini dan monitoring berbagai bentuk gangguan kamtibmas," kata Iptu Supriyanto.

Seperti sterilisasi di tempat pengamanan baik di dalam maupun di luar gereja, pengecekan terhadap para jamaat yang akan masuk ke dalam gereja guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dan lainnya.

"Petugas juga selalu waspada serta merespon terhadap hal-hal yang dianggap mencurigakan serta melaporkan setiap perkembangan situasi kepada pimpinan atau komando di tiap titik pengamanan,” ungkapnya.

Pengamanan sendiri dilakukan bersama TNI, memberikan pengamanan yang terarah dan terukur agar seluruh umat Kristiani dapat merayakannya dengan tenang, hingga perayaan Minggu paskah berakhir keadaan tetap kondusif, tidak ada kendala apapun.

Adapun perayaan Minggu paskah ini mengambil tema Bangkit bersama Kristus : Imam Agung, Saudara dan Pengantara Kita, dipimpin oleh Romo Damai yang diikuti sekitar 200 jemaat yang mendapat pengamanan oleh personel Polsek Banjit dan Babinsa Kodim 0427 Way Kanan.

(Tribunlampung.co.id)