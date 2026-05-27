293 Personel Polresta Bandar Lampung Mengamankan Salat Idul Adha 2026

PENGAMANAN - Polresta Bandar Lampung menerjunkan sebanyak 293 personel untuk mengamankan rangkaian pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah hingga proses pemotongan dan distribusi hewan kurban di wilayah Kota Bandar Lampung, Rabu (27/5/2026).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Polresta Bandar Lampung menerjunkan sebanyak 293 personel untuk mengamankan rangkaian pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026).

Pengamanan juga sampai proses pemotongan dan distribusi hewan kurban di wilayah Kota Bandar Lampung.

Ratusan personel itu tersebar di sejumlah titik strategis, mulai dari masjid, area parkir kendaraan, hingga lokasi pemotongan hewan kurban guna memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan kondusif.

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati mengatakan, pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat saat momentum Hari Raya Idul Adha.

"Sebanyak 293 personel kami terjunkan untuk melakukan pengamanan pelaksanaan Salat Idul Adha hingga proses pemotongan dan distribusi hewan kurban di wilayah Kota Bandar Lampung," kata Agustina.

Ia menyebut, personel juga melakukan pemantauan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama pelaksanaan ibadah maupun pembagian daging kurban.

"Selain pengamanan salat Id, personel juga melakukan pengamanan selama proses pemotongan sampai distribusi daging kurban agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar," ujarnya.

Agustina menambahkan, kehadiran aparat kepolisian di lapangan diharapkan dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta panitia kurban selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan memperhatikan faktor keamanan saat pelaksanaan ibadah maupun distribusi hewan kurban.

"Hingga pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi kamtibmas di wilayah Kota Bandar Lampung terpantau aman dan kondusif," tutupnya.

