Pengaspalan Berkala Jalan Tol Kayuagung - Palembang Rampung 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - PT Hakaaston (HKA) resmi merampungkan proyek pemeliharaan dan pengaspalan berkala di ruas Jalan Tol Kayuagung - Palembang.

Langkah ini dikebut untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus mengantisipasi lonjakan arus kendaraan saat periode libur Idul Adha, hingga masa libur panjang sekolah menuju tahun ajaran baru 2026.

Pekerjaan perbaikan ini difokuskan pada titik-titik dengan volume lalu lintas tinggi.

Terlebih, ruas ini merupakan salah satu jalur logistik dan mobilitas paling strategis di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Memasuki pekan keempat Mei 2026, HKA memastikan pekerjaan pengaspalan pada jalur A dan B tepatnya di Km 348+975 hingga Km 355+200 telah selesai 100 persen.

Pemeliharaan berkala ini dinilai sangat krusial, lantaran tol Kayuagung - Palembang setiap harinya terus diguyur kendaraan pribadi hingga armada logistik bertonase besar, yang berpotensi memicu penurunan kualitas perkerasan jalan jika tidak dirawat secara intensif.

Direktur Operasi HKA, Martin Nababan, mengatakan aspal diproduksi langsung dari fasilitas asphalt mixing plant (AMP) Indralaya untuk menjaga kualitas campuran tetap prima, serta menghasilkan permukaan jalan yang mulus dan tahan banting.

Menurutnya, lapisan fondasi menggunakan aspal penetrasi 60/70 untuk memperkuat daya dukung jalan terhadap beban kendaraan berat.

Sementara, lapisan permukaan menggunakan aspal modifikasi performance grade (PG) 70, yang diklaim memiliki elastisitas tinggi, sehingga lebih tahan terhadap deformasi akibat suhu panas ekstrem dan tingginya intensitas kendaraan.

"Seluruh proses mulai dari pencampuran material di AMP hingga penghamparan di lapangan melewati pengawasan mutu (quality control) yang sangat ketat," kata Martin dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2026).

Martin menegaskan, proyek ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan pengalaman berkendara yang aman bagi masyarakat, khususnya di momen libur panjang di mana volume kendaraan diprediksi melonjak tajam.

"Tol Kayuagung - Palembang menjadi salah satu jalur penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Sumatera Selatan. Karena itu, kami memastikan setiap pekerjaan dilakukan dengan standar kualitas yang ketat agar jalan tetap nyaman, aman, dan lancar," ujar Martin.

Guna meminimalkan kemacetan selama proses perbaikan kemarin, HKA melakukan pekerjaan secara bertahap.

Selain itu, tim operasional di lapangan juga terus melakukan patroli dan pemantauan rutin untuk mendeteksi dini area jalan yang membutuhkan penanganan cepat.

"Sebagai bagian dari grup PT Hutama Karya (Persero), HKA berkomitmen terus menjaga kualitas layanan JTTS secara berkelanjutan demi mendukung konektivitas dan urat nadi perekonomian di Pulau Sumatera," pungkasnya

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)