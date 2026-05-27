FKUB Ungkap Indeks Kerukunan Umat Beragama Lampung di Atas Rata-rata Nasional
Capaian tersebut menjadi gambaran nyata harmonisasi kehidupan umat beragama di Provinsi Lampung.
Penulis: Riyo Pratama | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Ringkasan Berita:
- IKUB Lampung tercatat mencapai angka 80,36 atau masuk kategori sangat tinggi.
- Data tersebut merupakan hasil survei nasional Kementerian Agama RI pada tahun 2025.
- Bahkan capaian Lampung berada di atas rata-rata nasional.
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Lampung tahun 2025 tercatat mencapai angka 80,36 atau masuk kategori sangat tinggi berdasar hasil survei nasional Kementerian Agama RI.
Bahkan capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 77,89.
Kementerian Agama mengukur IKUB menggunakan skala 0-100 dengan lima kategori utama. Yaitu nilai 0-20 terkategori sangat rendah, kemudian kategori rendah dengan rentang nilai 20,01–40,00, dan kategori sedang 40,01–60,00.
Lantas kategori tinggi berada pada kisaran angka 60,01–80,00 dan kategori sangat tinggi 80,01–100.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung, Prof. Bahruddin menyampaikan capaian tersebut menjadi gambaran nyata harmonisasi kehidupan umat beragama di Provinsi Lampung.
“Prestasi ini patut kita syukuri karena merupakan potret yang sesungguhnya kondisi hubungan harmonis antar umat beragama di Provinsi Lampung yang kita cintai,” ujar Bahruddin, Rabu (27/5/2026).
Selain unggul pada aspek kerukunan, Lampung juga berada di atas rata-rata nasional pada sejumlah dimensi penilaian lainnya.
Pada dimensi toleransi, Lampung memperoleh nilai 91,31, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 88,82.
Kemudian pada dimensi kebersamaan, Lampung mencatat angka 69,31. Sementara rata-rata nasional berada pada 65,49.
Sedangkan pada dimensi kesetaraan, Lampung meraih nilai 80,47 di atas rata-rata nasional 79,35.
FKUB Lampung turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang dinilai berperan aktif menjaga kondusivitas dan kerukunan antar umat beragama di Sai Bumi Ruwa Jurai.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada para pemuka lintas agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang selama ini menjaga keharmonisan di tengah masyarakat.
Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Kodam XVIII/Kasuari, Kejaksaan Tinggi Lampung, majelis agama, organisasi kemasyarakatan keagamaan, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
