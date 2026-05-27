KONI Lampung Dorong ALTI Perkuat Pembinaan Atlet sejak Dini

AUDIENSI - Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat menerima audiensi jajaran pengurus ALTI Lampung, Selasa (26/5/2026).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung mendorong Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI) Lampung untuk memperkuat pembinaan atlet sejak dini.

Langkah ini dinilai krusial sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju target besar Lampung sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032 bersama Banten.

Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat mengatakan bahwa ALTI memiliki waktu 6 tahun untuk memaksimalkan pembinaan atlet.

"ALTI harus mulai melakukan pembinaan atlet jangka panjang. Persiapan menuju Lampung sebagai tuan rumah PON 2032 harus dimulai dari sekarang agar melahirkan atlet-atlet yang mampu berprestasi di tingkat nasional," ujar Taufik Hidayat.

KONI Lampung telah menerima audiensi jajaran Pengprov ALTI Lampung di kantor KONI setempat, Selasa (26/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Taufik didampingi Wakil Ketua IV Achmad Chrisna Putra dan Wakabid Binpres Suhaimi.

Sementara ALTI Lampung dipimpin Ketua Haryanto Nehemia bersama Sekretaris Umum Purwanto.

KONI Lampung telah menerima laporan bahwa masa bakti ALTI Lampung periode pertama telah berakhir.

'Untuk kepengurusan periode 2026–2030, saat ini PB ALTI masih dalam proses penetapan surat keputusan (SK) yang baru," kata Haryanto.

Meski masih menunggu legalitas formal SK kepengurusan, ALTI Lampung menegaskan komitmennya untuk tidak vakum dan tetap bergerak aktif demi memajukan olahraga lari trail di Bumi Ruwa Jurai.

Haryanto pun menyatakan kesiapan penuh pihaknya dalam menindaklanjuti arahan KONI Lampung.

Berbagai program, mulai dari kompetisi lokal hingga ekspansi organisasi, sudah masuk dalam radar rencana kerja mereka.

"ALTI siap melaksanakan pembinaan atlet lari trail dan menyiapkan event-event kejurda (kejuaraan daerah) sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet potensial," kata Haryanto.

Tak hanya fokus pada kompetisi, Haryanto menambahkan bahwa setelah SK kepengurusan dari pusat resmi diterbitkan, ALTI Lampung akan bergerak cepat.

Mereka bakal mendorong pembentukan kepengurusan ALTI tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung guna memperluas jaringan organisasi serta menjaring bibit-bibit atlet potensial dari pelosok daerah.

Lebih lanjut, KONI Lampung dan ALTI ber komitmen terus menjngkatkan sinergi dalam membangun olahraga lari trail yang lebih maju, kompetitif, dan siap menyumbang medali emas saat Lampung menjadi tuan rumah PON 2032 mendatang.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)