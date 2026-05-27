Kebakaran Rumah Indekos 6 Bedeng di Bandar Lampung, Api Diduga Bersumber dari Atap

KEBAKARAN - Petugas Damkarmat berusaha menanggulangi kebakaran rumah indekos enam bedeng di Jalan Ikan Paus RT 13, LK I, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Rabu (27/5/2026) sekitar pukul 09.40 WIB.

Insiden itu terjadi saat seluruh penghuni sedang asyik menyaksikan pemotongan hewan kurban.

Api duduga berasal dari bagian atap yang kemudian membesar dan cepat menjalar hingga menghanguskan bedengan itu.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Kebakaran rumah indekos enam bedeng di Jalan Ikan Paus RT 13, LK I, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung terjadi pada Rabu (27/5/2026) sekitar pukul 09.40 WIB.

Ketua RT setempat, Herlina mengatakan, enam bedeng itu dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran hebat itu.

Ditambahkan Herlina, kobaran api awalnya terlihat dari atas rumah sebelum akhirnya membesar dan menjalar ke bangunan lain di sekitarnya.

"Api pertama kali terlihat dari bagian loteng rumah, lalu cepat membesar," ujar Herlina.

Saat kebakaran terjadi, lanjut dia, kondisi rumah bedengan itu sedang kosong tanpa aktivitas di dalamnya.

Menurut Herlina, sebagian besar warga saat itu tengah berada di luar rumah untuk menyaksikan proses pemotongan sapi kurban.

Meski rumah dalam keadaan kosong saat terjadi kebakaran, bangunan itu merupakan rumah berpenghuni.

"Sebelum kebakaran terjadi, beberapa warga masih sempat terlihat duduk dan bersantai di area teras rumah," ujarnya

Api dengan cepat menjalar dan menghanguskan sedikitnya lima unit rumah warga. Serta satu hunian yang terimbas pada bagian atapnya.

Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman sehingga kobaran api berhasil dikendalikan.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )